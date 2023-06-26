Свердловская область получит более 47 млн рублей на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников

Решение позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства. Фото: Алексей Кунилов

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Свердловской области выделено на эти цели почти 47,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства", — приводит слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства Российской Федерации.

Напомним, такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Ранее Правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале объем поставок медицинских изделий и оборудования вырос в 2 раза.