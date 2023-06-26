Выпускниками филиала "Урал без наркотиков" за 10 лет работы стали более 2 тысяч свердловчан

Перед наркологической больницей стоит задача по совершенствованию программы реабилитации. Фото: Елена Ельцова

За 10 лет выпускниками филиала "Урал без наркотиков" Областной наркологической больницы (ОНБ) стали более 2 тысяч человек. Все они прошли полный курс реабилитации, более 80% из них в настоящий момент имеют постоянное место работы. После лечения 74% пациентов не употребляют психоактивные вещества и алкоголь, 69% продолжают самостоятельно бороться с зависимостью и сохранять срок ремиссии.

В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом с итогами работы организации ознакомились заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и глава регионального минздрава Андрей Карлов. Они побывали в стационарном отделении медицинской реабилитации "Урал без наркотиков" в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Урал без наркотиков" — поистине уникальный реабилитационный центр, который 10 лет назад появился на Среднем Урале. Здесь созданы все условия для выздоровления пациентов с таким сложным диагнозом. Более того, Свердловскую область можно смело назвать передовым в этом отношении регионом, где была начата работа по реабилитации наркозависимых на государственном уровне", — сказал Андрей Карлов.

Главный врач ОНБ Антон Поддубный презентовал гостям приемное, наркологическое и физиотерапевтическое отделения, пищеблок, творческую мастерскую и отделения, в которых проживают пациенты.

Перед главной наркологической больницей региона, в составе которой функционирует сейчас "Урал без наркотиков" стоит задача по совершенствованию программы реабилитации, внедрению новых техник в работе, развитию межведомственного взаимодействия, а также продолжению диалога с некоммерческими организациями, которые работают с зависимыми.

Вице-губернатор Павел Креков пожелал успехов в развитии Областной наркологической больницы и сохранении высокого уровня качества оказываемой наркологической помощи.

С 2012 года на Среднем Урале началось формирование новой системы работы с лицами, зависимыми от психоактивных веществ. Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был создан один из первых в России государственных центров реабилитации для наркозависимых "Урал без наркотиков". Его миссией стало оказание бесплатной доступной наркологической помощи уральцам. Сегодня в составе организации работают отделения медицинской реабилитации в Екатеринбурге, Карпинске и Каменске-Уральском. Их суммарная мощность — 115 мест. С 2017 года "Урал без наркотиков" и Областной наркологический диспансер были переформатированы в Областную наркологическую больницу. Объединение завершило формирование в Свердловской области трехэтапной системы оказания наркологической помощи, которая включает в себя амбулаторный прием, стационарное лечение и медицинскую реабилитацию.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев поручил выработать дополнительные решения, которые помогут оградить свердловских детей и подростков от наркомании.

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