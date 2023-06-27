Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 июня 2023, 09:40

Шахтеры Кушвы прошли выездную диспансеризацию

Медицинская сестра берет кровь из вены у пациентки

Мобильная бригада медиков в течение дня на базе здравпункта предприятия обследовала более 60 сотрудников ГОКа. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Более 60 сотрудников шахты "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината прошли диспансеризацию на рабочем месте. Выезд медиков Центральной городской больницы Кушвы на градообразующее предприятие организован для достижения ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение" в части борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими опасными заболеваниями у свердловчан.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, мобильная бригада медиков в течение дня на базе здравпункта предприятия обследовала более 60 сотрудников ГОКа.

"Работники прошли спектр исследований в пределах первого этапа диспансеризации, а также были осмотрены врачом-хирургом. Наши специалисты выдали направления на прохождение маммографии и флюорографии в поликлинике тем, кому эта диагностика показана. Для них организован "зеленый коридор", то есть обследование без очереди", — пояснила и.о. главного врача Центральной городской больницы города Кушвы Наталия Леонова.

Всего диспансеризацию прошли свыше 6,8 тысячи жителей Кушвинского городского округа. По ее итогам заболевания обнаружены у 550 человек. Из них болезни системы кровообращения врачи диагностировали у 364 человек, а злокачественные новообразования — у 8 жителей.

Ранее "Областная газета" писала, что более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию.

Еще по теме:

  • На западе Свердловской области для охвата уральцев диспансеризацией запущен брендированный автобус
  • Автопоезд здоровья "Добро в село" побывал в поселке Гари
  • Крупным уральским промышленникам представили проект свердловского минздрава "ДОБРО на предприятие"

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.06.2023, 10:18 / Общество
На Среднем Урале появились новые гибридные технологии для диагностики злокачественных новообразований
27.06.2023, 09:40 / Общество
Шахтеры Кушвы прошли выездную диспансеризацию
27.06.2023, 00:18 / Политика
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
26.06.2023, 20:50 / Спорт
Спортивные события новой недели на Среднем Урале
26.06.2023, 18:34 / Общество
В поселке Гари обсуждают инвестиционный потенциал северных территорий Свердловской области