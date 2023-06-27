Шахтеры Кушвы прошли выездную диспансеризацию

Мобильная бригада медиков в течение дня на базе здравпункта предприятия обследовала более 60 сотрудников ГОКа. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Более 60 сотрудников шахты "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината прошли диспансеризацию на рабочем месте. Выезд медиков Центральной городской больницы Кушвы на градообразующее предприятие организован для достижения ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение" в части борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими опасными заболеваниями у свердловчан.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, мобильная бригада медиков в течение дня на базе здравпункта предприятия обследовала более 60 сотрудников ГОКа.

"Работники прошли спектр исследований в пределах первого этапа диспансеризации, а также были осмотрены врачом-хирургом. Наши специалисты выдали направления на прохождение маммографии и флюорографии в поликлинике тем, кому эта диагностика показана. Для них организован "зеленый коридор", то есть обследование без очереди", — пояснила и.о. главного врача Центральной городской больницы города Кушвы Наталия Леонова.

Всего диспансеризацию прошли свыше 6,8 тысячи жителей Кушвинского городского округа. По ее итогам заболевания обнаружены у 550 человек. Из них болезни системы кровообращения врачи диагностировали у 364 человек, а злокачественные новообразования — у 8 жителей.

Ранее "Областная газета" писала, что более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию.

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