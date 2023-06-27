На Среднем Урале появились новые гибридные технологии для диагностики злокачественных новообразований

Объединение высокоточных методов исследований в единый цикл диагностики помогает точно определить локализацию опухолевого очага. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД) внедрена современная комбинированная система для обследования пациентов со злокачественными новообразованиями, которая сочетает в себе возможности радионуклидной (ядерной) диагностики и компьютерной томографии. На покупку единственной в регионе усовершенствованной модели аппарата ОФЭКТ/КТ для раннего выявления опухолей из бюджетов всех уровней направлено 44 миллиона рублей.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, ежегодно высокотехнологичную радионуклидную диагностику на новом аппарате будут проходить более 2,5 тысячи пациентов. Совершенствование системы оказания профильной онкологической помощи уральцам осуществляется благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

"Объединение высокоточных методов исследований в единый цикл диагностики, выполненной за один сеанс, помогает точно определить локализацию опухолевого очага и распространенность процесса, провести оценку влияния противоопухолевой терапии на состояние органов и систем организма, сформировать эффективную тактику лечения и отслеживать динамику", — рассказал главный врач СООД Борис Мейлах.

Высокотехнологичное оборудование позволяет выполнять диагностику опухолей печени, легких, миокарда, головного мозга, молочных желез, зон регионарного лимфооттока, по которым распространяются метастазы, проводить диагностику костей для своевременного обнаружения в них злокачественного процесса, а также для дифференциальной диагностики костных новообразований.

"Исследования с такой высокой чувствительностью и точностью позволяют обнаружить изменения на ранних стадиях. Большим преимуществом нового аппарата ОФЭКТ/КТ, по сравнению с предыдущим поколением, является снижение лучевой нагрузки на пациента до 50%, сокращение времени проведения исследований примерно на четверть", — отметил и.о. заведующего отделением радионуклидной диагностики СООД Николай Тарасов.

Ранее "Областная газета" писала, что шахтеры Кушвы прошли выездную диспансеризацию.

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