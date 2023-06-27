Уникальное оборудование для лечения болезней глаз появилось в Екатеринбурге

Повышение качества медпомощи проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение" и Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным до 2027 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Многопрофильный клинический медицинский центр "Бонум" (МКМЦ "Бонум") получил новое оборудование для хирургического лечения катаракты и отслойки сетчатки глаза. 13 миллионов рублей в виде субсидии из федерального бюджета было выделено на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Уникальная система для 3D-визуализации, аналогов которой нет на территории Уральского федерального округа, позволяет офтальмологам проводить высокотехнологичные вмешательства, а пациенты смогут быстрее восстанавливаться после операции. Использовать новые технологии можно во всех случаях патологий зрения.

Руководитель областного центра ретинопатии недоношенных МКМЦ "Бонум" Михаил Карякин говорит, что благодаря детализации, увеличению и цифровой оптимизации оборудования достигаются наилучшие результаты.

"Для пациентов это позволило повысить уровень безопасности и комфорта, поскольку воздействие света на глаз в ходе операции сведено практически к нулю за счет компьютерной обработки сигнала. Фототоксичность, то есть разрушающее действие яркого света, для глаза в этом случае минимальна", — рассказал Михаил Карякин.

Также у офтальмологов "Бонума" появилась более современная версия факоэмульсификатора — комбинированной системы, которая позволяет проводить операции как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. Она также помогает безопасно контролировать внутриглазное давление и другие параметры, поддерживая стабильность потоков жидкости.

"Наши офтальмологи проводят более 2,2 тысячи операций в год, чтобы вернуть зрение как совсем маленьким пациентам, так и взрослым. Возможно, кто-то считает, что катаракта — беда представителей пожилого возраста. К сожалению, это не так, встречаются и случаи врожденной патологии. Операции по удалению врожденной катаракты мы делаем для детей всего УрФО. Теперь перед нами открылись новые возможности, которые позволят взглянуть на мир другим взглядом еще большему числу уральцев", — сказала главный врач МКМЦ "Бонум" Елена Дугина.

Ранее "Областная газета" писала, что в ГКБ №40 Екатеринбурга провели операцию с использованием роботизированной хирургической системы визуализации.