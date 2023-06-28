Во время выездного приема жители севера Свердловской области с диабетом прошли обследование

В Серов также приехал лечебно-профилактический модуль "Диамобиль". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На базе Серовской городской больницы бригада врачей Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) провела выездной прием. Жителей поселков Гари и Сосьва на обследование доставил транспорт медучреждения. Кардиолог, офтальмолог, сосудистый хирург и два эндокринолога приняли 190 пациентов с сахарным диабетом.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в Серов также приехал лечебно-профилактический модуль "Диамобиль". Выездная форма работы уральских медиков позволяет обеспечивать доступность специализированной медицинской помощи жителям малых и отдаленных территорий в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

"Благодаря активному взаимодействию межмуниципальных медицинских центров и областных клиник жители отдаленных территорий получают доступ к медицинской помощи самого высокого уровня", — рассказал главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

Серовские терапевты к приезду областных специалистов составили списки пациентов с сахарным диабетом, которые нуждались в консультациях профильных врачей. У пациентов заранее взяли пробы крови и отвезли их для анализа в лабораторию СОКБ № 1. За счет этого перечень исследований, проводимых в рамках выезда "Диамобиля", удалось расширить. Медики областной больницы прибыли на место с готовыми результатами, что ускорило процесс обследования пациентов. Благодаря этому неделя работы прошла максимально плодотворно.

"Обследовав направленных пациентов, мы откорректировали им терапию. Тем, у кого были выявлены осложнения и сопутствующие заболевания, выписали направления на консультации и дополнительные обследования в нашу больницу", — рассказала заведующая эндокринологическим отделением консультативно-диагностической поликлиники СОКБ № 1 Ольга Соломонова.

Напомним, ранее в рамках утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым плана мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия Гарей строители завершили капитальный ремонт местной амбулатории, которую оснастили современным оборудованием по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Весной этого года здесь состоялась акция "Добро в село", во время которой диспансеризацию прошли 200 человек.

Еще по теме:

Шахтеры Кушвы прошли выездную диспансеризацию

Более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию

На западе Свердловской области для охвата уральцев диспансеризацией запущен брендированный автобус

Крупным уральским промышленникам представили проект свердловского минздрава "ДОБРО на предприятие"