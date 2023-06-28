Свердловчане с особенностями здоровья провели семинар для медиков

Во время обучения слушатели и представители "Белой трости" общались и познавали инклюзию на практике. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) представители некоммерческой организации "Белая трость" провели семинар для формирования коммуникативной компетентности медиков при взаимодействии с людьми с ОВЗ. В нем приняли участие психологи, врачи, акушеры и медицинские сестры. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Корректное и комфортное общение с человеком, состояние здоровья которого накладывает определенные ограничения на его жизнь, является важной составляющей доступной и своевременной медицинской помощи в соответствии с приоритетами нацпроекта "Здравоохранение".

Во время обучения слушатели и представители "Белой трости" общались и познавали инклюзию на практике. Спикеры познакомили участников с теорией экстрабилити, рассказали о дополнительных способностях, которые развиваются у человека с инвалидностью в ходе адаптации к жизни. Опытным врачам было важно узнать из первых уст о взаимодействии с незрячими пациентами. Так, медсестра по массажу Евгения Черепанова, инвалид по зрению, провела прогулку с тростью с закрытыми глазами и поделилась личными ощущениями от нахождения в социуме.

"Я понимаю, что для многих людей просьба описать себя незрячему человеку достаточно некомфортна. Но наше общение становится более продуктивным, когда есть четкое представление, кто сейчас находится перед тобой. Это очень важная часть коммуникации", — отметила Евгения Черепанова.

Главная акушерка Областного перинатального центра ОДКБ Дарья Коренная поделилась опытом взаимодействия с будущей мамой, лишенной возможности видеть: рассказывая беременным женщинам о грудном вскармливании, медик полностью перестроила формат подачи информации для удобства ее восприятия незрячей пациенткой.

Особое внимание было уделено алгоритму взаимодействия с людьми, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Тема возникла не случайно: в 2015 году в Областном перинатальном центре у супружеской пары с такой особенностью здоровья родилась дочка. Медики считают этот случай показательным, так как женщина, несмотря на физиологические особенности, выносила и родила здорового ребенка. Значит, шанс на счастливое родительство есть и у других уральцев с ОВЗ.

"Благодаря тому, что ориентиром нашей работы является семья, а в медучреждении создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, на базе нашего центра получают высокотехнологичную помощь все категории пациентов. При этом люди чувствуют себя максимально комфортно и свободно", — рассказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ Дмитрий Осипчук.

В финале семинара состоялся яркий перфоманс "Жестовая песня", после этого в ходе рефлексии каждый участник смог поделиться своими впечатлениями и эмоциями. По словам представителей "Белой трости", инклюзивное взаимодействие, общение с новыми людьми — это профилактика эмоционального выгорания, возможность узнать себя лучше и получить ресурс для дальнейшей деятельности.

Областной перинатальный центр ОДКБ — крупнейшее медицинское учреждение родовспоможения Свердловской области. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" специалисты постоянно совершенствуют свои навыки и технологии, оказывают помощь пациенткам в самых сложных случаях. Ежегодно медики принимают здесь более 5 тысяч родов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что во время выездного приема жители севера Свердловской области с диабетом прошли обследование.

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