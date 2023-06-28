В городской больнице Первоуральска после ремонта открылось гериатрическое отделение

На сегодняшний день в отделении находится 12 пациентов. Фото: министерство здравоохранения Свердловской области

После капитального ремонта в городской больнице Первоуральска открылось гериатрическое отделение. В нем предусмотрено 15 койко-мест для пациентов в возрасте от 65 лет. Капремонт затронул площадь порядка 740 квадратных метров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В гериатрическом отделении медики оказывают специализированную помощь пациентам, которым необходима реабилитация после ортопедических, хирургических, неврологических вмешательств, после госпитализации в отделения терапевтического профиля, а также больным со старческой астенией.

"Сейчас актуальна тема активного долголетия. Чтобы не пропустить начало развития заболеваний, характерных для людей старшего возраста, мы пропагандируем здоровый образ жизни, а теперь, с открытием обновлённого профильного отделения, сделали большой шаг вперёд в комплексной работе с возрастными пациентами. Тем, у кого есть пожилые родственники, мы окажем реальную помощь: врачи оценят состояние здоровья пациента и сформулируют рекомендации по лечению и образу жизни", — сказал главный врач городской больницы Первоуральска Александр Рожин.

На этаже городской больницы заменили окна, полностью поменяли инженерную систему, электрику, двери, напольное покрытие, мебель, установили пожарную сигнализацию. На капитальный ремонт направили более 17 миллионов рублей из областного бюджета.

Сейчас в отделении находится 12 пациентов. Стандартное пребывание в больнице – две недели. Врач-гериатр, и.о. заведующего гериатрическим отделением Первоуральской городской больницы Владимир Кондрашин отмечает, что, учитывая специфику состояния здоровья человека в пожилом возрасте, необходимо не только правильное лечение, но и объективная оценка рисков ранней деменции, энцефалопатии, хрупкости костей у пациента и других явлений.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские нейрохирурги впервые провели операцию при помощи роботизированной хирургической системы визуализации.