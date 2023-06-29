По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будут приняты меры по укреплению кадрового потенциала в здравоохранении

Ежегодно на работу в медицинские организации устраиваются более 1,2 тысячи молодых специалистов, свыше 900 человек занимают вакантные должности среднего медицинского персонала. Фото: Павел Ворожцов

На заседании областного кабмина 29 июня губернатор Евгений Куйвашев дал членам регионального правительства ряд поручений по укреплению кадрового потенциала сферы здравоохранения и эффективному использованию медицинского оборудования. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам главы региона, Президент России поставил задачу повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на успешное трудоустройство выпускников. Одна из мер по ее достижению — установление специальных показателей эффективности для учебных заведений, где главным станет качество занятости выпускников.

"Все это касается и сферы здравоохранения Свердловской области. Над решением кадровой проблемы в отрасли мы работаем системно и последовательно. И видим уже определенные положительные результаты. В том числе приток молодых врачей в медучреждения и в принципе — повышение интереса у молодежи к получению профильного образования", — отметил Евгений Куйвашев.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день укомплектованность больниц Среднего Урала кадрами составляет 90% среди врачей, 93% — средний медицинский персонал. Это выше общероссийских показателей. Работа будет продолжена. Так, с точки зрения кадрового обеспечения особого внимания требуют медучреждения на севере и северо-востоке Свердловской области. Губернатор дал ряд поручений, направленных на решение этой задачи. Так, региональному кабмину необходимо проработать вопрос введения коэффициента, повышающего зарплату медработников в северных территориях. Также предстоит проанализировать возможность строительства там жилья — из-за недостатка жилфонда медики не всегда могут использовать полученные в качестве меры поддержки сертификаты. По поручению Евгения Куйвашева вопросы должны быть проработаны до 2024 года.

Жилищные сертификаты являются самой существенной мерой поддержки медицинских работников: в 2020–2022 годах их получили 110 специалистов, которые работают в городах с населением до 40 тысяч человек. С 2024 года эта мера поддержки также будет доступна медработникам, трудоустроенным в городах с населением до 100 тысяч человек.

По информации министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, ежегодно на работу в медицинские организации устраиваются более 1,2 тысячи молодых специалистов, свыше 900 человек занимают вакантные должности среднего медицинского персонала. Благодаря развитому институту наставничества они передают свой опыт работы.

Для решения кадровых вопросов в сфере здравоохранения хорошо зарекомендовала себя мера по повышению интереса школьников к профессии врача. По решению губернатора Евгения Куйвашева с 2023 года процесс создания медицинских классов выделен в отдельный проект. Он финансируется из областного бюджета. В этом году на создание и оснащение 10 медицинских классов выделено 90 миллионов рублей.

По результатам выпуска и трудоустройства молодых специалистов ожидается дальнейший прирост кадров: в 2023 году завершает целевое обучение 471 врач, в 2024 году — 589 человек, в 2025 году — 657 специалистов. Также в 2023 году будет выпущено 1 422 представителя среднего медицинского персонала, которые завершают обучение за счет средств областного бюджета. В 2024 году их будет 1 666 человек, в 2025 году — 3 100.

Перечень мер социальной поддержки медиков ежегодно расширяется. В 2023 году до 176 человек планируется увеличить количество получателей выплат по программе "Земский доктор" и осуществляемых за счет средств областного бюджета "подъемных" — до 700 человек. Также со второго полугодия 2023 года почти в 2 раза вырастет размер компенсации аренды жилья медработниками — до 10 тысяч рублей в месяц.

Гаринский городской округ стал примером эффективной совместной работы с муниципальными образованиями по решению кадровых вопросов. Там фельдшеры могут получить единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей. Для семей медицинских работников созданы комфортные условия для проживания. Поэтому кадровая потребность на территории отсутствует.

Евгений Куйвашев также подчеркнул важность контроля за эффективным использованием дорогостоящего медицинского оборудования. Сейчас для выполнения этой задачи региональный минздрав организовал мониторинг использования техники с помощью специальной информационной платформы. Функционал программного комплекса в дальнейшем будет расширяться.

В 2023 году по инициативе губернатора Свердловской области разработана комплексная программа по обеспечению медицинских организаций Среднего Урала квалифицированными кадрами. Программа рассчитана на срок до 2025 года, ее цель — привлечение в здравоохранение 4 076 специалистов, из них 1 587 врачей и 2 489 средних медицинских работников.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловчане с особенностями здоровья провели семинар для медиков.

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