Уральский государственный медуниверситет в этом году окончили более 750 человек

По программе целевой подготовки будущих врачей в этом году дипломы получили 63 выпускника лечебно-профилактического и 22 выпускника педиатрического факультетов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялся торжественный выпуск врачей и провизоров. Более 750 человек в 2023 году завершили обучение по программам специалитета и бакалавриата в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). За выдающиеся успехи в учебе 123 выпускника получили дипломы с отличием. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Вклад университета и самих выпускников в будущее здравоохранения Свердловской области, сохранение здоровья уральцев и экономическое развитие региона трудно переоценить. С 2006 года у нас в области действует программа целевой подготовки будущих врачей за счет регионального бюджета", — сказал на торжественной церемонии вручения дипломов первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: Павел Ворожцов

По его словам, дипломы врачей в этом году получают 63 выпускника лечебно-профилактического и 22 выпускника педиатрического факультетов, которые обучались именно по целевой программе. Отметим, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева этот курс подготовки врачей для медицинских учреждений в регионе системно расширяется. УГМУ в 2023 году по целевому набору примет на обучение 230 человек.

Алексей Шмыков вручил дипломы с отличием одиннадцати выпускникам УГМУ. Их успехи в учебе и научной деятельности были отмечены стипендиями Президента, Правительства Российской Федерации и губернатора Свердловской области.

Ректор УГМУ Ольга Ковтун подчеркнула, что сейчас каждый выпускник получит возможность реализовать себя не только в классической клинической медицине. Президент РФ Владимир Путин уделяет огромное внимание высшему образованию, чтобы молодые люди могли реализовать свои планы в России.

Фото: Павел Ворожцов

"У нас в университете созданы молодежные научные лаборатории, научно-технологические центры по лидерству в приоритетных областях медицины. И я радуюсь, что вы придете в такие медицинские организации, где есть современное оборудование и реализуются новые технологии. Впереди у каждого из вас — блестящее будущее", — обратилась к выпускникам Ольга Ковтун.

Часть выпускников продолжит обучение по программам ординатуры. В 2023 году в УГМУ открыты 570 мест по 65 специальностям. На них вправе претендовать и выпускники 2023 года: после конкурсного отбора каждый может стать специалистом по выбранному профилю.

"С сегодняшнего дня вы вступили в большую дружную семью медицинских работников. Это день рождения специалиста, врача — того человека, который отвечает за жизнь и здоровье наших граждан. Это важная и очень ответственная миссия", — сказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Фото: Павел Ворожцов

С ответным словом выступила выпускница лечебно-профилактического факультета, гражданка Израиля Яра Хаммуд. Она поблагодарила преподавателей, руководство УГМУ и Россию за то, что помогли осуществить мечту стать врачом.

Отметим, что в медуниверситете учатся почти 900 иностранных студентов из 41 страны мира. В этом году дипломы врачей получили 12 иностранных студентов.

В завершении торжественной церемонии будущие врачи по традиции, которая насчитывает уже 87 лет, принесли Клятву верности белому халату — старосты факультетов оставили свои подписи на одеянии врача, которое будет храниться в музее университета.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что по поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будут приняты меры по укреплению кадрового потенциала в здравоохранении.

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