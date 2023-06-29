Методика стимуляции нейронов мозга доступна свердловчанам с болезнью Паркинсона и последствиями инсульта

Сеансы ТМС являются показателем высокого стандарта оснащения отделений, где восстанавливают пациентов с последствиями нарушений работы центральной нервной системы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специалисты областной больницы "Липовка" ввели в эксплуатацию новый аппарат для немедикаментозной стимуляции мозговой деятельности. Он помогает минимизировать негативные последствия болезни Паркинсона или перенесенного инсульта, избавляет пациентов от головных болей.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, аппарат за счет коротких и сильных магнитных импульсов эффективно стимулирует нейронную сеть. Современные методики оказания медицинской помощи после сосудистых катастроф и заболеваний сердечно-сосудистой системы доступны уральцам благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

"Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) приводит к выработке большого количества эндорфинов, которые отвечают за нашу память, здоровый сон, нормализуют работу вегетативной системы, регулирующей основные процессы в организме (давление, дыхание и другие). Также ТМС активно и успешно применяют для снижения дозировки лекарственных препаратов при мигренях, головной боли и других видах болей ", — рассказала заместитель главного врача больницы "Липовка" Людмила Насонова.

Она также уточнила, что это неинвазивный и безболезненный метод лечения. Он не оказывает седативного эффекта, поэтому не ограничивает пациентов в повседневной жизни.

По словам главного врача Областной специализированной больницы медицинской реабилитации "Липовка" Ирены Базите, сеансы транскраниальной магнитной стимуляции являются показателем высокого стандарта оснащения отделений, где восстанавливают пациентов с последствиями нарушений работы центральной нервной системы. В "Липовке" в рамках программы обязательного медицинского страхования ежегодно помогают 200 пациентам с такими заболеваниями.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале появились новые гибридные технологии для диагностики злокачественных новообразований.

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