На юге Свердловской области почти 200 жителей удаленных поселков прошли обследование в автопоезде здоровья

В Малышевский ГО выехали кардиолог, невролог, акушер и оптометрист. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Автопоезд здоровья побывал в поселке Изумруд Малышевского городского округа, а чуть раньше врачи осмотрели жителей Рефтинского. Таким образом, благодаря всероссийской акции "Добро в село" около 200 жителей удаленных населенных пунктов на юге Свердловской области прошли обследование у узких специалистов.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, такие выезды регулярно проводятся в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение" для повышения доступности медицинской помощи жителям малых и отдаленных территорий.

В Малышевский городской округ выехали кардиолог, невролог, акушер и оптометрист. Сельчане смогли проверить уровень сахара и холестерина в крови, сделали тестирование на ВИЧ, измерили внутриглазное и артериальное давление, провели антропометрию, сняли электрокардиограмму. За несколько часов к врачам обратились 76 человек.

В Рефтинском городском округе 98 жителей посетили оптометриста, акушера и терапевта. Сельчане сделали электрокардиограмму, маммографию и флюорографию, сдали кровь на общий анализ, сахар, холестерин, ВИЧ. Волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) измерили желающим индекс массы тела для выявления риска ожирения, провели лекцию о важности здорового образа жизни.

"Для наших студентов это хорошая практика: они учатся взаимодействовать с пациентами, видят особенности сельского здравоохранения. Дополнительно ребята и добровольцы Красного Креста учат всех желающих упражнениям для профилактики заболеваний суставов, показывают мастер-классы по скандинавской ходьбе", — рассказала директор СОМК Ирина Левина.

Всероссийская акция "Добро в село" помогает охватить максимальное количество жителей Свердловской области комплексными медицинскими обследованиями. Ее цель — раннее выявление серьезных заболеваний, таких как онкологические, сердечно-сосудистые или сахарный диабет. Также по инициативе регионального минздрава набирает обороты выездная форма диспансеризации на предприятиях, что позволяет тщательно обследовать трудоспособных свердловчан.

Ранее "Областная газета" писала, что во время выездного приема жители севера Свердловской области с диабетом прошли обследование.

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