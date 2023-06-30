Свердловские врачи спасли малыша с внутренним кровотечением

Вертолет санавиации прибыл к месту назначения за час. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики Слободо-Туринской районной больницы, Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и Детской городской клинической больницы № 9 (ДГКБ № 9) Екатеринбурга совместными усилиями сохранили жизнь 7-месячному мальчику с внутренним кровотечением. Это стало возможным благодаря эффективно выстроенной в регионе трехуровневой системе оказания медицинской помощи. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что развитие инфраструктуры медучреждений в интересах здоровья детей является приоритетом нацпроекта "Здравоохранение".

"Ребенок в возрасте семи месяцев с признаками желудочно-кишечного кровотечения был доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение. Мы незамедлительно известили о маленьком пациенте специалистов Территориального центра медицины катастроф", — рассказал врач Слободо-Туринской районной больницы Сергей Кривенко.

Врач анестезиолог-реаниматолог Дилшод Гиеев провел мальчику переливание крови и начал предоперационную подготовку пациента. К спасению ребенка в формате телемедицинской консультации подключились профильные специалисты ТЦМК, заведующая детским реанимационно-консультативным центром Екатерина Пьянкова и врач анестезиолог-реаниматолог Федор Брезгин, а также главный врач ДГКБ № 9, детский хирург Игорь Огарков.

"В течение получаса была проведена необходимая диагностика и дифференцировка диагноза. Консилиум врачей принял решение о вылете комплексной бригады в составе врача анестезиолога-реаниматолога Натальи Зарубы и детского хирурга ДГКБ № 9 Петра Макарова", — рассказал заместитель главного врача по медицинской части ТЦМК Иван Фролов.

В ожидании коллег из областного центра врачи Слободо-Туринской больницы взяли пациента в операционную. Любое промедление угрожало жизни мальчика. Вертолет санавиации прибыл к месту назначения за час, тогда как наземный транспорт добирался бы до больницы не менее пяти часов. Комплексная бригада включилась в ход операции, которая завершилась успешно.

После стабилизации состояния малыша эвакуировали авиабригадой ТЦМК в отделение неотложной хирургии ДГКБ № 9, где продолжилось консервативное лечение. Сегодня спасенный мальчик уже находится дома.

В 2022 году Территориальный центр медицины катастроф выполнил 9 807 санитарных заданий, бригады санитарной авиации выполнили 643 вылета, в круглосуточном режиме обеспечено проведение телемедицинских консультаций профильными специалистами.

Ранее "Областная газета" писала, что девяти малышам с врожденным нарушением слуха свердловские врачи провели успешные операции.

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