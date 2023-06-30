В Екатеринбурге в Евро-Азиатском неонатальном форуме приняли участие более двух тысяч медиков из разных стран мира

Участие большого числа специалистов свидетельствует об их интересе к достижениям Свердловской области в выхаживании новорожденных детей.. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На десятый Евро-Азиатский неонатальный форум, который прошел в Екатеринбурге, приехали около двух тысяч участников из разных городов России, дальнего и ближнего зарубежья. Это одна из лучших международных площадок для специалистов, которые лечат и выхаживают самых маленьких пациентов.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, программа форума дает возможность медикам обсудить актуальные профессиональные темы и познакомиться с опытом работы коллег разных стран. Основой взаимодействия специалистов являются вопросы всестороннего развития системы детского здравоохранения, подготовки кадров и востребованного на Среднем Урале экспорта медицинских услуг, которые составляют комплекс приоритетов нацпроекта "Здравоохранение".

По словам начальника неонатального отдела Областной детской клинической больницы Марка Пруткина, на площадке специалисты могут общаться, учиться и делиться своими достижениями.

"Нам есть чем гордиться: несмотря на непростую ситуацию в мире, количество участников увеличилось более чем в три раза. Если в 2016 году к нам подключились 600 специалистов, то сегодня форум объединил порядка двух тысяч экспертов", — отметил Марк Пруткин.

На форуме выступили врачи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Барнаула, Петрозаводска, Челябинска, Уфы, а также неонатологи из Великобритании, Израиля и Бразилии. Эта международная площадка востребована и у врачей из ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Молдавии, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана. Пациенты из этих территорий являются самыми частыми получателями помощи на основе экспорта медицинских услуг.

По словам организаторов, Евро-Азиатский неонатальный форум является примером нового эффективного формата для обмена знаниями и опытом. Внимание большого числа специалистов свидетельствует об их интересе к современным тенденциям, в частности к достижениям Свердловской области в выхаживании новорожденных детей. Благодаря сформированной трехуровневой системе оказания перинатальной помощи регион внес значительный вклад в динамику снижения младенческой смертности в России.

Демонстрация практических достижений в рамках форума позволяет специалистам в дальнейшем налаживать связи для проведения мастер-классов по успешным практикам на рабочих местах. Так, в прошлом году важной составляющей программы стал двухдневный мастер-класс доцента кафедры неонатологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольги Гребенниковой по проведению электроэнцефалографии новорожденным и недоношенным детям. Благодаря этому теперь ко всем маленьким пациентам Областного перинатального центра Областной детской клинической больницы с подозрением на судорожный синдром применяется прикроватный ЭЭГ-мониторинг.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи спасли малыша с внутренним кровотечением.

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