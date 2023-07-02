166 "серебряных" волонтеров на Среднем Урале нашли новые возможности для самореализации благодаря музею истории медицины

На базе музея работают несколько объединений для медиков, находящихся на заслуженном отдыхе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

166 "серебряных" волонтеров вовлекли в ряд социальных проектов сотрудники Свердловского областного музея истории медицины и Свердловского областного медколледжа. Киноклуб, "Школа здоровья", "Братство" врачей, концерты и наставничество — все эти форматы позволяют ветеранам здравоохранения найти новые возможности для самореализации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работа организована в рамках комплексной программы "Старшее поколение", утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для выполнения задач нацпроекта "Демография".

На базе музея работают несколько объединений для медиков, находящихся на заслуженном отдыхе: это организация заслуженных врачей РСФСР-РФ по Свердловской области "Братство", региональный совет ветеранов здравоохранения, а также местное отделение Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников. Музей истории медицины привлекает активистов этих объединений к работе по сохранению памяти о выдающихся медицинских работниках, общению со студентами медколледжа и молодыми специалистами. Также ветераны участвуют в деятельности Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, помогая нуждающимся уральцам.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Основная задача нашего объединения — выстраивание эффективной системы наставничества, сохранение гуманистических традиций в профессии медика. Мы передаем опыт и знания молодым коллегам и студентам медицинских специальностей, чтобы сохранить кадры в практическом здравоохранении, способствовать их адаптации в профессии", — отметил председатель организации заслуженных врачей "Братство" Юрий Севастьянов.

Помимо проектов для реализации социальной миссии ветеранов, бывших организаторов здравоохранения, музей заботится об их досуге и здоровье. Например, постоянно работает киноклуб, проводятся выставки творческих работ ветеранов, концерты. Совместно с региональным минздравом и Свердловским областным медицинским колледжем организована и функционирует "Школа здоровья" для "серебряных" волонтеров.

"Такие форматы работы с людьми старшего поколения мотивируют к правильному образу жизни и включению в активный социум. Мы даем возможность ветеранам здравоохранения почувствовать свою важность, продлить активное долголетие за счет помощи ближнему, поддержки молодых специалистов", — пояснила директор Свердловского областного медколледжа, председатель Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Ирина Левина.

Ранее "Областная газета" писала, что все выпускники одного из первых медицинских классов Свердловской области решили стать врачами.