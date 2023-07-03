Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 июля 2023, 11:18

Детская больница № 11 Екатеринбурга присоединилась к единой медицинской цифровой платформе

Врачи на обучении

До середины июля инструктаж пройдут около 600 сотрудников больницы. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Коллектив детской городской клинической больницы № 11 Екатеринбурга поддержал переход на единую медицинскую цифровую платформу "ЕЦП.МИС". Внедрение системы позволит больнице присоединиться к единому информационному пространству региона, а врачам — эффективнее заботиться о здоровье уральцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

В Свердловской области продолжается формирование единого цифрового контура системы здравоохранения в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Благодаря платформе "ЕЦП.МИС" врач во время консультации может посмотреть электронную медицинскую карту, ознакомиться с историей болезни пациента, увидеть и проанализировать итоги посещения им любых больниц Свердловской области.

"Новый электронный сервис позволяет грамотно выстроить процессы на всех уровнях, путь получения медицинской помощи становится быстрей и удобней. Например, когда надо сдать анализы, пациент онлайн записывается на прием к врачу, а специалист в системе направляет на дальнейшее исследование. В назначенное время пациент сдает анализы, а результаты автоматически подгружаются в его электронную медкарту", — рассказала главный врач ДГКБ № 11 Анна Соколова.

До середины июля инструктаж пройдут около 600 сотрудников больницы, включая врачей стационара, амбулаторной службы, инструментальной, функциональной и лабораторной диагностики, средний медицинский персонал, системных администраторов, сотрудников отдела кадров и регистраторов поликлиник.

В 2022 году в Свердловской области начался переход медицинских учреждений на платформу "ЕЦП.МИС". К концу третьего квартала все медучреждения региона будут работать в единой системе. Обучение пройдут около 10 тысяч сотрудников здравоохранения.

Ранее "Областная газета" писала, что все выпускники одного из первых медицинских классов Свердловской области решили стать врачами.

Еще по теме:

  • Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам проработать интеграцию искусственного интеллекта во все сферы жизни
  • В Екатеринбурге в Евро-Азиатском неонатальном форуме приняли участие более двух тысяч медиков из разных стран мира
  • Свердловские врачи спасли малыша с внутренним кровотечением

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.07.2023, 12:05 / Общество
Свердловские врачи для выявления аллергии ежегодно проводят более 1,4 тысячи кожных тестов
03.07.2023, 11:18 / Общество
Детская больница № 11 Екатеринбурга присоединилась к единой медицинской цифровой платформе
03.07.2023, 10:44 / Спорт
В Свердловской области стартовала продажа билетов на фестиваль университетского спорта
03.07.2023, 10:21 / Общество
Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат 26 свердловских проектов
03.07.2023, 09:48 / Спорт
На первенстве России по легкой атлетике свердловчанка установила личный рекорд