Детская больница № 11 Екатеринбурга присоединилась к единой медицинской цифровой платформе

До середины июля инструктаж пройдут около 600 сотрудников больницы. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Коллектив детской городской клинической больницы № 11 Екатеринбурга поддержал переход на единую медицинскую цифровую платформу "ЕЦП.МИС". Внедрение системы позволит больнице присоединиться к единому информационному пространству региона, а врачам — эффективнее заботиться о здоровье уральцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

В Свердловской области продолжается формирование единого цифрового контура системы здравоохранения в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Благодаря платформе "ЕЦП.МИС" врач во время консультации может посмотреть электронную медицинскую карту, ознакомиться с историей болезни пациента, увидеть и проанализировать итоги посещения им любых больниц Свердловской области.

"Новый электронный сервис позволяет грамотно выстроить процессы на всех уровнях, путь получения медицинской помощи становится быстрей и удобней. Например, когда надо сдать анализы, пациент онлайн записывается на прием к врачу, а специалист в системе направляет на дальнейшее исследование. В назначенное время пациент сдает анализы, а результаты автоматически подгружаются в его электронную медкарту", — рассказала главный врач ДГКБ № 11 Анна Соколова.

До середины июля инструктаж пройдут около 600 сотрудников больницы, включая врачей стационара, амбулаторной службы, инструментальной, функциональной и лабораторной диагностики, средний медицинский персонал, системных администраторов, сотрудников отдела кадров и регистраторов поликлиник.

В 2022 году в Свердловской области начался переход медицинских учреждений на платформу "ЕЦП.МИС". К концу третьего квартала все медучреждения региона будут работать в единой системе. Обучение пройдут около 10 тысяч сотрудников здравоохранения.

Ранее "Областная газета" писала, что все выпускники одного из первых медицинских классов Свердловской области решили стать врачами.

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