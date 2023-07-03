Свердловские медики спасли женщину с ожогами 33% поверхности тела

В течение месяца врачи и медсестры ожоговой реанимации ГКБ № 40 боролись за жизнь пострадавшей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Карпинске 38-летняя женщина во дворе собственного дома получила ожоги 33% поверхности тела. Врачи ожогового центра Городской клинической больницы № 40 (ГКБ № 40) Екатеринбурга в течение месяца боролись за ее жизнь.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, причиной несчастного случая стала легковоспламеняющаяся жидкость для розжига. Подхваченный порывом ветра огонь обжег женщине ноги, живот, лицо, шею и кисти рук.

С места происшествия бригада скорой доставила женщину в Краснотурьинский межмуниципальный медицинский центр.

"В реанимации пациентке была проведена противошоковая терапия: адекватное обезболивание и восполнение электролитных потерь, а также назначена нутритивная поддержка организма и проведена профилактика тромбоэмболических и инфекционных осложнений. Высокой эффективности лечения удалось достичь благодаря наличию ожоговой кровати, которая способствует быстрому заживлению ожоговых поверхностей", — рассказала заместитель главного врача по лечебным вопросам Краснотурьинской городской больницы Светлана Чепайкина.

Для определения дальнейшей тактики лечения врачи связались со специалистами ГКБ № 40 и Территориальным центром медицины катастроф (ТЦМК).

"Состояние пациентки оставалось стабильно тяжелым. Эвакуация транспортом была сопряжена с определенными рисками — дорога заняла бы около 6 часов. Чтобы максимально оперативно передать пострадавшую коллегам учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, приняли решение задействовать авиамедицинскую бригаду нашего северного филиала", — пояснил заместитель главного врача Центра медицины катастроф Свердловской области Иван Фролов.

Спасатели ТЦМК доставили пострадавшую в Екатеринбург. Транспортировка вертолетом стала возможна благодаря новой вертолетной площадке, открытой в 2021 году губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Отметим, развитие санавиации является залогом оперативного оказания медицинской помощи экспертного класса жителям удаленных территорий и соответствует приоритетам нацпроекта "Здравоохранение".

В течение месяца врачи и медсестры ожоговой реанимации ГКБ № 40 боролись за жизнь пострадавшей, преодолевая шок, болевой синдром, ожоговую болезнь. Женщине выполнили несколько операций, включая пересадку кожи. Лечение завершилось благополучно. На днях свердловчанка вернулась домой.

По словам заведующей ожоговым отделением ГКБ № 40 Екатерины Эльмак, такая история типична для летнего сезона. От четверти до трети пациентов ожогового центра — пострадавшие во время отдыха, в том числе от открытого пламени и неосторожного обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.

"У таких пациентов достаточно длительный курс лечения, включающий неоднократные хирургические вмешательства, ежедневные перевязки, постоянное обезболивание. Поверьте, лучше предотвратить несчастье, чем бороться с его последствиями, поэтому очень важно соблюдать правила безопасности", — отметила Екатерина Эльмак.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи спасли малыша с внутренним кровотечением.

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