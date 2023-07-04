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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 июля 2023, 10:56

В Свердловской области от клещей пострадало почти 20 тысяч человек

Клещ на елке

Среди пострадавших от укусов клещей — 3 702 ребенка. Фото: Дарья Черткова

На Среднем Урале с начала сезона зарегистрировано 19 742 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди пострадавших — 3 702 ребенка.

По количеству пострадавших среднеобластной показатель превышен в 1,5 раза и более на следующих территориях:

  • в Байкаловском районе,
  • в Слободо-Туринском районе,
  • в Пышминском городском округе,
  • в Североуральском городском округе,
  • в Ирбитском муниципальном образовании,
  • в Новолялинском городском округе,
  • в Талицком городском округе,
  • в Тавдинском городском округе,
  • в городском округе Верхотурье,
  • в Таборинском муниципальном районе,
  • в городском округе Дегтярск,
  • в городском округе Рефтинский,
  • в Волчанском городском округе,
  • в городском округе Карпинск,
  • в Алапаевском районе,
  • в Тугулымском городском округе,
  • в Горноуральском городском округе.

В Екатеринбурге жертвами клещей стали 5 726 жителей, в том числе 647 детей.

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" в свердловские больницы доставлены 100 человек, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 292 пациента. 

Всего в лабораториях Среднего Урала проверены 16 225 особей клещей. В 179 пробах найден антиген вируса клещевого энцефалита. На боррелиоз исследовали 14 993 пробы, из них в 6 276 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также из 8 066 исследованных проб моноцитарный эрлихиоз найден в 217 случаях и гранулоцитарный анаплазмоз — в 76. 

Также с начала года в регионе за счет различных источников финансирования проведено 84 028 вакцинаций против клещевого энцефалита и 268 529 ревакцинаций.

Самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита — плановая вакцинация, которая проводится круглогодично, без календарных ограничений, начиная с возраста 15 месяцев. Отправляясь на природу, необходимо надевать специальные защитные костюмы, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры. Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обратиться в травматологический пункт. В учреждениях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" открыты пункты по приему клещей для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи спасли пенсионера с тяжелой формой клещевого энцефалита.

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Областная газета Свердловской области

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