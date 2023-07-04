В Свердловской области от клещей пострадало почти 20 тысяч человек

На Среднем Урале с начала сезона зарегистрировано 19 742 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди пострадавших — 3 702 ребенка.
По количеству пострадавших среднеобластной показатель превышен в 1,5 раза и более на следующих территориях:
- в Байкаловском районе,
- в Слободо-Туринском районе,
- в Пышминском городском округе,
- в Североуральском городском округе,
- в Ирбитском муниципальном образовании,
- в Новолялинском городском округе,
- в Талицком городском округе,
- в Тавдинском городском округе,
- в городском округе Верхотурье,
- в Таборинском муниципальном районе,
- в городском округе Дегтярск,
- в городском округе Рефтинский,
- в Волчанском городском округе,
- в городском округе Карпинск,
- в Алапаевском районе,
- в Тугулымском городском округе,
- в Горноуральском городском округе.
В Екатеринбурге жертвами клещей стали 5 726 жителей, в том числе 647 детей.
С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" в свердловские больницы доставлены 100 человек, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 292 пациента.
Всего в лабораториях Среднего Урала проверены 16 225 особей клещей. В 179 пробах найден антиген вируса клещевого энцефалита. На боррелиоз исследовали 14 993 пробы, из них в 6 276 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также из 8 066 исследованных проб моноцитарный эрлихиоз найден в 217 случаях и гранулоцитарный анаплазмоз — в 76.
Также с начала года в регионе за счет различных источников финансирования проведено 84 028 вакцинаций против клещевого энцефалита и 268 529 ревакцинаций.
Самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита — плановая вакцинация, которая проводится круглогодично, без календарных ограничений, начиная с возраста 15 месяцев. Отправляясь на природу, необходимо надевать специальные защитные костюмы, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры. Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обратиться в травматологический пункт. В учреждениях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" открыты пункты по приему клещей для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций.
Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи спасли пенсионера с тяжелой формой клещевого энцефалита.
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