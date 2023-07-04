В этом году свердловский медколледж подготовил более 2,8 тысячи молодых специалистов

По количеству выпускников лидирует отделение "Сестринское дело". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) в этом году окончили 2 862 выпускника. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По количеству выпускников лидирует отделение "Сестринское дело" — эту профессию освоили 1 515 человек. Также дипломы о среднем профессиональном образовании получили 462 фельдшера, 326 фармацевтов, 104 лабораторных техника, 98 акушеров. 653 человека получили дипломы с отличием. В сравнении с 2022 годом число молодых специалистов увеличилось на 115 человек.

В августе после первичной и специализированной аккредитации выпускники СОМК смогут выйти на работу в региональные медучреждения, клинико-диагностические лаборатории и аптеки. На данный момент из выпуска этого года по специальности трудоустроены 248 человек.

По словам директора СОМК Ирины Левиной, колледж обеспечен современными технологиями, оборудованием, имеет высокий уровень квалификации педагогических и медицинских кадров. Благодаря поддержке регионального минздрава в части профессионального медобразования в его структуре работают Центр мобильных медицинских модулей, Центр общественного здоровья молодежи и Центр охраны здоровья детей и подростков, которые создают возможности для формирования специалистов в условиях реальной практической деятельности.

"Дом добровольцев колледжа, в структуре которого действуют 37 общественных и волонтерских организаций, формирует будущих специалистов с активной профессиональной и жизненной позицией", — добавила Ирина Левина.

Комплекс реализуемых в регионе мер социальной поддержки и развитый институт наставничества способствуют успешной адаптации и закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения. В 2023 году на Среднем Урале по инициативе губернатора Евгения Куйвашева разработана комплексная программа по обеспечению квалифицированными кадрами медицинских организаций. Это позволит привлечь в отрасль новых специалистов и сохранить действующих в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение" и поручением Президента России Владимира Путина по ликвидации кадрового дефицита в медицине.

Ранее "Областная газета" писала, что первые дипломы по специальности "Пожарная безопасность" получили выпускники Свердловского областного медицинского колледжа.

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