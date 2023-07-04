Андрей Карлов заявил о необходимости решения федерального консилиума относительно ребенка с СМА

Андрей Карлов отметил, что побочные действия от инъекции могут быть непредсказуемыми. Фото: Полина Зиновьева

Препарат "Спинраза" для Миши Бахтина по решению суда куплен министерством здравоохранения Свердловской области и хранится в аптеке. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Карлов.

"В структурах министерства здравоохранения Свердловской области, в свердловских государственных больницах на сегодня нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Причина прежняя — в России и в мире нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования "Спинразы" после препарата "Золгенсма". Необходимо решение федерального консилиума", — приводит слова Андрея Карлова департамент информационной политики Свердловской области.

Министр здравоохранения региона также сообщил, что Миша Бахтин больше года не наблюдался в Свердловской областной детской больнице. О его состоянии ничего не известно.

"Побочные действия от инъекции могут быть непредсказуемыми. А родители до сих пор отказываются от взаимодействия с нашими медиками", — добавил Андрей Карлов.

По информации главы свердловского минздрава, на прошлой неделе правительство региона получило письмо от и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова с просьбой организовать повторную врачебную комиссию и рассмотреть вопрос о лечении Миши Бахтина препаратом "Спинраза" или "Рисдиплам".

"Мы готовы это сделать. Я лично жду Мишу и его родителей у себя в кабинете, его ждут в областной детской больнице. Сегодня отцу мальчика было снова предложено привезти Мишу на осмотр, но мы получили категорический отказ", — сказал Андрей Карлов.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи выявили первого пациента с СМА в рамках неонатального скрининга.