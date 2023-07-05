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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 июля 2023, 09:27

Новый цифровой флюорограф появился в екатеринбургской больнице № 14

Флюрограф

Новый флюорограф позволяет провести исследование с минимальным временем воздействия рентгеновских лучей. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В рентгенологическом отделении амбулаторно-поликлинической службы городской клинической больницы № 14 (ГКБ № 14) Екатеринбурга запущен в работу новый цифровой флюорограф. Его стоимость — более 6 миллионов рублей.

Аппарат приобретен благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области". Оснащение амбулаторной службы качественным диагностическим оборудованием реализуется по национальному проекту "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Прежний флюорограф был неисправен и уже не подлежал ремонту, поэтому был демонтирован. Сейчас проводится настройка нового аппарата и апробация в тестовом режиме. Персонал прошел обучение.

"Один из плюсов данного аппарата — его функциональность. Он позволяет провести исследование с минимальным временем воздействия рентгеновских лучей. При этом качество и диагностическая ценность получаемых снимков высокие", — рассказал врач-рентгенолог ГКБ № 14 Евгений Попов.

Отметим, что ежедневно в поликлинике флюорографию проходят около 150 человек. Новое оборудование позволит повысить доступность диагностики для горожан. Это стандартное исследование, которое проводится при подозрении на заболевание легких, а также в профилактических целях — раз в год.

В Свердловской области масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области открылась поликлиника, в которой можно пройти диспансеризацию за 1 час.

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Областная газета Свердловской области

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