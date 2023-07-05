В Качканаре прошли соревнования по оказанию первой помощи при ЧС среди санитарных постов

Участники демонстрировали знания и порядок действий личного состава в очагах ядерного, химического и бактериологического поражения. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Представители 18 команд из организаций Качканара, на базе которых созданы санитарные посты, приняли участие в городских соревнованиях по оказанию первой помощи при ЧС. Важно было продемонстрировать умение действовать в сложных условиях: при стихийных бедствиях, производственных авариях и катастрофах.

Знания команд оценивала судейская бригада во главе с начальником спасательной службы медицинского обеспечения гражданской обороны — главным врачом Качканарской центральной городской больницы Валерией Мартемьяновой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Участникам предстояло пройти 4 этапа, где оценивались оснащение санитарного поста и умение им пользоваться, а также знания и порядок действий личного состава в очагах ядерного, химического и бактериологического поражения.

«В состав санитарного поста входят четыре участника. Это значит, что экзамен по оказанию первой помощи пострадавшим в условиях ЧС нам сдали 72 человека. Все они успешно справились со своими задачами. Вполне вероятно, что они, обладая этими знаниями, спасут чью-то жизнь. Отрадно и то, что руководители так серьезно подходят к созданию и поддержанию нештатных формирований гражданской обороны у себя в организациях», — подчеркнула Валерия Мартемьянова.

Соревнования санитарных постов в Качканаре организуются в пятнадцатый раз. Преподавательский состав из числа сотрудников учреждения здравоохранения проводит для них ежегодное обучение, чтобы как можно больше людей могли грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях и оказывать необходимую помощь до прибытия медицинского персонала. За все время проведения соревнований обучение прошли более 600 человек. Это представители как крупных промышленных предприятий, так и учреждений социальной сферы: детских садов, школ, библиотек.

Ранее «Областная газета» писала, что на западе Свердловской области врачи освоили высокотехнологичную методику помощи пациентам с инсультами.

Еще по теме: