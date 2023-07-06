В Екатеринбурге состоялся конгресс врачей с участием представителей 100 городов мира

На примере Свердловской области обсуждались особенности психологической помощи и профориентации пациентов с первичными иммунодефицитами. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В конгрессе «Врач — Пациент — Общество: иммунология, генетика и закон 2023», который прошел в Екатеринбурге, участвовали более 700 специалистов из более чем 100 городов и населенных пунктов Российской Федерации от Владивостока до Луганска, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Афганистана и Турции. Около 500 человек из них присутствовали на конференции в онлайн-режиме.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, мероприятие с участием иммунологов и генетиков прошло в Екатеринбурге уже в третий раз.

«Нынешний конгресс особенный, ведь сегодня мы отмечаем 20-летие Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук. Наш институт за относительно небольшой срок добился результатов, которыми мы по-настоящему гордимся», — отметил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев.

Доклады участников конференции были посвящены, в частности, вопросам диагностики и лечения иммунозависимой патологии, альянса медицины, генетики и биоинформатики. Озвучены научные прогнозы для практики персонализированной медицины. Представлены новые исследования в области диагностики и лечения сахарного диабета и сердечных патологий, развития биотехнологии и перспективных медицинских технологий. Освещены вопросы правовых взаимодействий пациента, врача и общества.

В рамках конгресса также состоялся слет пациентских организаций, где была озвучена актуальная информация по маршрутизации пациентов при планировании семьи и генетическом консультировании.

На примере Свердловской области обсуждались особенности психологической помощи и профориентации пациентов с первичными иммунодефицитами и другой иммунозависимой патологией. Были сформулированы основные вопросы для поиска новых возможностей профилактики, лечения и реабилитации пациентов с иммунозависимыми состояниями, вопросы социального и юридического обеспечения врачебной деятельности.

Пациентские организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга, Минска и других городов поделились опытом работы по взаимодействию с административными органами и обществом.

По словам главного детского иммунолога минздрава Свердловской области, руководителя службы клинической иммунологии, главного научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Ирины Тузанкиной, в Свердловской области ежегодно могут получать высококвалифицированную помощь специалистов-иммунологов более 20 тысяч детей и взрослых.

Уровень исследований службы клинической иммунологии в регионе отвечает международным стандартам. Одна из ее важнейших задач — клиническая диагностика иммунодефицитных состояний, лечение, повышение качества и продолжительности жизни пациентов с этой патологией, что является одной из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение».

Ранее «Областная газета» писала, что на западе Свердловской области врачи освоили высокотехнологичную методику помощи пациентам с инсультами.

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