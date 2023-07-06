В больнице Березовского начал работать компьютерный томограф

Поставка томографа позволяет приблизить медицинскую помощь к пациентам. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Впервые в Березовской центральной городской больнице появился компьютерный томограф. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

«Поставка данной медицинской техники позволяет значительно приблизить медицинскую помощь к нашим пациентам. Ранее для прохождения этого важного исследования мы направляли их в основном в Верхнюю Пышму, а теперь появление КТ в нашей больнице значительно упростит и ускорит постановку диагноза», — отметил главный врач Березовской ЦГБ Станислав Кан.

Как рассказал заведующий рентгенологическим отделением Березовской ЦГБ Иван Еремин, компьютерная томография, к примеру, позволила увидеть у пациента множественные переломы костей черепа, причем как новые, так и старые. У женщины после ковида были расширены корни легких — с помощью КТ-исследования выявили ковидную пневмонию. Пациенту с переломом головки плечевой кости была назначена операция, но компьютерная томография показала многооскольчатый перелом — по новым правилам его не оперируют, поэтому плечо зафиксировали, избежав ненужного оперативного вмешательства.

Томограф поможет и при диспансеризации, одной из главных задач которой является выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях. Если на первом этапе диспансеризации у врача появилось малейшее подозрение на заболевание, он направляет пациента на второй этап, в том числе для прохождения КТ.

Пока врачи-рентгенологи Олег Паршин и Иван Еремин проводят КТ-исследования только пациентам стационара. В ближайшее время откроется запись для амбулаторных пациентов.

Повысить доступность высокоточной диагностики для раннего выявления у березовчан широкого спектра заболеваний помогла региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая является важной составляющей национального проекта «Здравоохранение».

Ранее «Областная газета» писала, что на Среднем Урале появились новые гибридные технологии для диагностики злокачественных новообразований.

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