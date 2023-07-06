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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июля 2023, 16:57

2,5 тысячи маммографий в год сможет делать Нижнетагильская городская больница благодаря новому оборудованию

  Андрей Осенков
Новый маммограф снижает лучевую нагрузку на 30% и улучшает общий контраст снимка

Новый цифровой маммограф позволит обеспечить до 2,5 тысячи исследований в год с высоким, предельно информативным качеством. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В Нижнетагильскую городскую поликлинику № 3 закуплен долгожданный современный цифровой маммограф стоимостью более 9 миллионов рублей. Он появился благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

«После выхода из строя прежнего аппарата нам приходилось направлять жителей в другие медорганизации. Это в числе прочего усложняло алгоритм диспансеризации населения и создавало дополнительные неудобства пациентам. Новый цифровой маммограф позволит обеспечить до 2,5 тысячи исследований в год с высоким, предельно информативным качеством, что будет способствовать раннему выявлению и своевременному лечению онкопатологий молочной железы», — отметила главный врач Нижнетагильской городской поликлиники № 3 Лариса Запольская.

Новый маммограф может сканировать узким рентгеновским лучом, который эффективно устраняет рассеянное излучение, снижает лучевую нагрузку на 30% и улучшает общий контраст снимка.

Заведующий рентгенологическим отделением Нижнетагильской городской поликлиники № 3 Сергей Неймс отмечает, что маммография является одним из важнейших методов диагностики заболеваний молочной железы, так как благодаря ей можно выявить доклинические формы злокачественных опухолей.

Врач также напомнил, что здоровым женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию в профилактических целях ежегодно.

Ранее «Областная газета» писала, что в больнице Березовского начал работать компьютерный томограф.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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2,5 тысячи маммографий в год сможет делать Нижнетагильская городская больница благодаря новому оборудованию