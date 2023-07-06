Свердловские врачи оперативно госпитализировали шестерых сотрудников «Озона» с менингококковой инфекцией

В пресс-службе «Озона» пояснили, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций.

Шесть сотрудников распределительного центра «Озон» в Екатеринбурге оперативно госпитализированы в Сысертскую Центральную городскую больницу с менингококковой инфекцией. Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили в телеграмм-канале министерства здравоохранения Свердловской области.

«В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что на предприятии был предпринят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: дезинфицированы помещения и предметы, контактные лица прошли медицинское обследование. По состоянию на 5 июля было вакцинировано более 100 человек.

В пресс-службе «Озона» пояснили, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций. На территории склада выполняют все предписания Роспотребнадзора: введен масочный режим, сотрудникам измеряют температуру и обрабатывают поверхности, сотрудники с признаками простуды к работе не допускаются.

Роспотребнадзор в своем telegram-канале уточнил, что на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что менингит выявили у нескольких сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера «Озон» в логопарке «Кольцовский».