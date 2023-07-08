Свердловские медики стали призерами престижного всероссийского конкурса Минздрава РФ

За годы проведения состязания 8 медиков Свердловской области становились победителями и призерами в различных номинациях самого престижного профессионального медицинского конкурса России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса Минздрава РФ «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Впервые в истории конкурса медики среднего звена учреждений здравоохранения Свердловской области заняли сразу три призовых места в разных номинациях, сообщил департамент информационной политики региона.

Высокий уровень профмастерства медиков способствует укреплению кадрового потенциала уральской системы здравоохранения и реализации задач нацпроекта «Здравоохранение».

«Почти 80% сотрудников практического здравоохранения — специалисты среднего звена. То, что наша область ежегодно представлена в разных номинациях самого престижного медицинского конкурса России, говорит о качестве медобразования и профессиональной подготовки специалистов», — подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Второе место в федеральном конкурсе профессионального мастерства занял выпускник Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК), старший фельдшер скорой помощи из Ивделя Сергей Кочкин. Он обошел 67 конкурентов из разных регионов России, уступив первое место коллеге из Белгорода.

Сергей Кочкин работает в Ивдельской центральной районной больнице больше 13 лет: окончив СОМК в 2010 году, он вернулся в родной город, ведет активную общественную жизнь, является лидером первичной организации профсоюза больницы, депутатом Ивдельской гордумы.

«Люблю свою профессию за то, что можно сразу увидеть результат. От грамотно подобранной тактики лечения на твоих глазах пациенту становится лучше», — поделился Сергей Кочкин.

В самой популярной номинации конкурса «Лучшая медицинская сестра» третье место завоевала медсестра Свердловского областного онкологического диспансера Елена Купцова.

Второе место в номинации «Лучший фармацевт» заняла Ирина Лопина, фармацевт центральной районной аптеки № 42 в Верхней Салде.

Конкурс профмастерства, организуемый Минздравом РФ, проходит по 8 номинациям: «Лучшая медицинская сестра», «Лучший фельдшер», «Лучшая акушерка», «Лучшая участковая медицинская сестра», «Лучшая старшая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «Лучший фармацевт» и «За верность профессии».

За годы проведения состязания 8 медиков Свердловской области становились победителями и призерами в различных номинациях самого престижного профессионального медицинского конкурса России. Но впервые в тройке лидеров сразу 3 уральца.

«Испытываю гордость, что профессиональные заслуги наших коллег признаны на федеральном уровне, особенно приятно, что в их числе выпускник колледжа. Это очередная победа регионального здравоохранения и медицинского образования», — отметила директор СОМК Ирина Левина.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в Свердловской области хирурги удалили у пациентки редкую опухоль весом 3,5 килограмма.