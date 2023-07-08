Врач-инфекционист заявила, что заразиться менингитом через посылки из Ozon невозможно

Врач-инфекционист Лилит Аракелян отметила, для того чтобы заразиться инфекцией, нужен тесный контакт с больным. Фото: Павел Ворожцов

Московский врач-инфекционист Лилит Аракелян прокомментировала ситуацию с госпитализацией зараженных менингитом сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Она рассказала, что заразиться инфекцией через посылку невозможно, риска распространения инфекции нет.

«Инфекция распространяется воздушно-капельным путем через зараженные капельки слизи, выделяемые из носоглотки и верхних дыхательных путей. Расстояние, на котором возможно заражение, — до метра», — ответила врач.

Также Лилит Аракелян отметила, что заразиться инфекцией можно, только если был тесный контакт с больным. Возбудитель бактерии менингококковой инфекции неустойчив к окружающей среде и может находиться вне человеческого организма не более 30 минут, а под воздействием прямых солнечных лучей — только несколько минут.

Таким образом, риска заражения через посылки нет: ему не подвержены ни сотрудники складов в других регионах, ни водители, ни курьеры, ни сотрудники ПВЗ, ни клиенты, забирающие свои посылки.

Как сообщала компания, на складе в Кольцово продолжается вакцинация, и на данный момент вакцинированы уже более 660 работников. Помимо этого ведется регулярная дезинфекция помещений. Лилит Аракелян считает, что этих мер достаточно, чтобы не допустить распространения заболевания в области и за ее пределами.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские врачи оперативно госпитализировали шестерых сотрудников распределительного центра Ozon с менингококковой инфекцией.