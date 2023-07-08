Особое внимание – ранней диагностике

Количество МРТ-исследований в Нижнем Тагиле теперь увеличится до 15 тысяч, а число сеансов лучевой терапии – до 7 тысяч. Департамент информационной политики СО

Мощное медицинское оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний стоимостью более 160 млн рублей введено в эксплуатацию в Нижнетагильском филиале Свердловского областного онкологического диспансера благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Пациентам теперь не нужно ездить для обследования и процедур в Екатеринбург.

На новом оборудовании можно проводить диагностику опухолей любых локализаций, есть также возможность динамических исследований в процессе лечения. Аппарат снабжен специализированным програм­мным обеспечением, ориентированным на онкопатологии.

– Раньше для прохождения диагностики ежегодно около 6 тысяч пациентов из Нижнего Тагила и ближайших населенных пунктов ездили в Екатеринбург. Запуск нового аппарата позволит проводить исследования рядом с домом, – пояснил главврач областного онкодиспансера Борис Мейлах.

Еще один современный аппарат, установленный в Нижнетагильском филиале, – линейный ускоритель. Он предназначен для проведения дистанционной лучевой терапии пациентам со злокачественными образованиями. На новой системе радиотерапии используется трехмерное планирование, пространственная оптимизация доз облучения, рентгенологический контроль позиционирования пациента перед каждым сеансом. Это повышает эффективность противоопухолевого лечения. Два аналогичных ускорителя уже запустили в Екатеринбурге: в основном корпусе областного онкодиспансера на Соболева, 29 и в корпусе на Комсомольской, 11.

– В Свердловской области с 2019 года успешно реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его главная цель – снижение смертности от злокачественных новообразований, поэтому ранней диагностике опухолей врачи уделяют особое внимание. В результате с 2019 года доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась с 54,6% до 58%, – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.