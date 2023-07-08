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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 июля 2023, 17:44

Мамам и малышам будет комфортно

  Павел Пантюхин
Фото: Павел Пантюхин

Фото: Павел Пантюхин

Свердловские медики, представители Екатеринбургской Епархии и меценаты вчера приняли участие в реализации проекта реновации территории, прилегающей к педиатрическому стационару Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) на улице Комсомольской. Чтобы создать комфортные условия для пациентов и посетителей, здесь высадили цветы и установили новые лавочки.

Для озеленения территории использовали хорошо зарекомендовавшие себя на Урале гортензии. Специально для них разбили новые клумбы, а по соседству расположили новые комфортные места для отдыха.  

Специалисты учреждения ежегодно оказывают помощь тысячам новорожденных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В педиатрическом стационаре расположены два отделения ЕКПЦ – реанимации и интенсивной терапии, а также патологии новорожденных №1. 

Областная газета Свердловской области
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