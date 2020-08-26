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Общество / Происшествия
26 августа 2020, 08:35

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки на улице 8 Марта эвакуировались 50 человек

пожар в квартире

В результате пожара повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвёртом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Накануне вечером в Екатеринбурге произошёл пожар в одной из квартир 17-этажного дома на улице 8 Марта. Полсотни человек вышли на улицу.

Тревожный сигнал поступил в диспетчерскую в 23:18. На место происшествия выдвинулись 12 спасателей на четырёх пожарных машинах.

50 жильцов дома, среди которых были трое детей, эвакуировались самостоятельно, до прибытия сотрудников МЧС. Ещё трое человек были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью специальных масок.

В 23:30 спасатели локализовали огонь, в 23:35 - ликвидировали открытое горение, в 00:31 - завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате пожара повреждено домашнее имущество в горевшей квартире, никто из людей не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о пожаре в пятиэтажке на проспекте Седова. Из-за возгорания здание пришлось покинуть нескольким десяткам людей.

Областная газета Свердловской области

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