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Общество / Происшествия
26 августа 2020, 09:40

На свердловской трассе в результате лобового столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки

ДТП на трассе

На месте аварии было затруднено движение транспорта. Автоинспекторам пришлось оказывать помощь водителям при проезде данного участка. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое столкновение автомобилей «КАМАЗ» и «ВАЗ-2106». В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Авария произошла накануне вечером на 109-м км трассы. По словам очевидцев, водитель «ВАЗа» совершал обгон попутного транспорта, выехав на встречную полосу, по которой двигался «КАМАЗ». Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, выехав на встречку. В этот момент водитель легкового автомобиля вывернул руль вправо. Столкновение произошло практически на обочине, рассказали «Областной газете» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» 1968 года рождения скончался. Известно, что за рулём грузовика находился мужчина 1992 года рождения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Степень виновности водителей определят в ходе проверки.

Добавим, что на месте аварии было затруднено движение транспорта. Автоинспекторам пришлось оказывать помощь водителям при проезде данного участка.

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Областная газета Свердловской области

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