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26 августа 2020, 14:57

В Екатеринбурге после ДТП водитель угнанной машины попал в детскую больницу

ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге после ДТП водитель угнанной машины попал в детскую больницу. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге рано утром напротив дома № 15а по улице Челюскинцев произошло ДТП. В результате аварии пострадали три человека, двое из которых несовершеннолетние.

Установлено, что около 05:00 автомобиль «ВАЗ-21140» на большой скорости проехал перекрёсток улиц Омская – Сулимова на красный сигнал светофора. Экипаж полка ДПС направился за нарушителем, который во время движения не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В аварии пострадали три человека. С тяжёлыми травмами в травматологическое отделение детского лечебного учреждения госпитализированы 15-летний водитель и 16-летний пассажир машины. Кроме того, 23-летний пассажир, получивший травму головы и перелом костей таза, доставлен в 23 ГКБ.

В ходе осмотра транспортного средства установлено, что «ВАЗ-21140» имеет признаки угона. Владелец найден. По его словам, накануне он припарковал машину на неохраняемой автостоянке на ул. Сулимова, 46, а утром не обнаружил её.

Как отметили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, все пострадавшие неоднократно судимы. Екатеринбуржцы, которым по 15 и 16 лет состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Второй является воспитанником детдома.

По данному ДТП начато проведение дознания и административного расследования. Информация направлена по месту учёбы и проживания детей.

Напомним, минувшей ночью на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое столкновение автомобилей «КАМАЗ» и «ВАЗ-2106». В результате ДТП погиб водитель легковушки. Подробнее о происшествии читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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