В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажке на улицу вывели 50 человек

Огонь вспыхнул на балконе в квартире, расположенной на девятом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Алтайской произошёл пожар в девятиэтажном доме. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничным маршам 50 человек.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:15. По указанному адресу прибыли девять спасателей на трёх единицах спецтехники. В 12:30 сотрудники МЧС локализовали огонь, в 12:35 - ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 13:38.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошёл на балконе в квартире, расположенной на девятом этаже. На площади пять квадратных метров повреждено домашнее имущество.

Напомним, накануне в Екатеринбурге случился ещё один пожар, из-за которого на улицу вышли 50 человек. Инцидент произошёл на улице 8 Марта.