В Нижнем Тагиле ищут воров, укравших из мехового магазина 107 шуб и сейф с деньгами

Инцидент произошёл в магазине «Elena Furs» на улице Вязовская, 3. Фото: Валерий Горелых

Полиция Нижнего Тагила ищет злоумышленников, обворовавших меховой магазин. Преступники вынесли оттуда 107 шуб и сейф с деньгами.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошёл ранним утром 24 августа в магазине «Elena Furs» на улице Вязовской, 3. Там сработала сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники частной охранной организации. Не обнаружив следов проникновения, они вызвали полицию и собственника магазина.

Поскольку главный и служебный входы помещения были закрыты изнутри, чтобы попасть внутрь, прибывшей следственно-оперативной группе МВД пришлось разбить стекло. В торговом зале были обнаружены пустые манекены и разбросанные вешалки. Специальные датчики были закрыты носками. Предполагается, что воры проникли в магазин из подъезда через подвал, дверь которого оказалась отжатой.

Фото: Валерий Горелых

В результате кражи из магазина пропали пальто и полупальто из норки и соболя, один жакет из меха куницы, а также металлический сейф с деньгами. Общая сумма ущерба превысила 23 млн рублей.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с причинением материального ущерба в крупном размере"). В настоящее время сыщики устанавливают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, опрашивают персонал магазина.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят сообщать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть полиции Нижнего Тагила (3435) 47-70-02.