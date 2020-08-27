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Общество / Происшествия
27 августа 2020, 11:17

Прокуратура Кушвы начала проверку по факту задымления в шахте

задымление в шахте

На месте работают 10 горноспасателей и две единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По факту задымления в шахте свердловского предприятия организована проверка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований закона об охране труда.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что сегодня утром в стволе шахты «Южная» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» произошло задымление. Были эвакуированы 175 работников, никто не пострадал. На месте работают 10 специалистов и две единицы техники.

Добавим, к 10:30 задымление было устранено. Загазованности нет.

По предварительной информации причиной задымления стало короткое замыкание силового кабеля.

Областная газета Свердловской области

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