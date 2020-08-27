Прокуратура Кушвы начала проверку по факту задымления в шахте

По факту задымления в шахте свердловского предприятия организована проверка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований закона об охране труда.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что сегодня утром в стволе шахты «Южная» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» произошло задымление. Были эвакуированы 175 работников, никто не пострадал. На месте работают 10 специалистов и две единицы техники.
Добавим, к 10:30 задымление было устранено. Загазованности нет.
По предварительной информации причиной задымления стало короткое замыкание силового кабеля.