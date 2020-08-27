Следователи проверяют информацию о похищении женщины в центре Екатеринбурга

По предварительным данным, речь идёт о бытовой ссоре между супругами. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи организовали проверку по сообщению о возможном похищении женщины в центре города. По предварительным данным, речь идёт о бытовой ссоре между супругами.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, доследственная проверка организована Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга. Инцидент произошёл 26 августа на перекрёстке Ленина – Мамина-Сибиряка. По информации ряда СМИ, мужчина на BMW насильно усадил женщину в машину и увёз. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

По данным следователей, причиной произошедшего стала бытовая ссора между супругами, и на данный момент с женщиной всё в порядке. При этом доследственная проверка органами Следственного комитета продолжается. Опрашиваются участники инцидента и очевидцы. Следователи выясняют, совершал ли мужчина другие противоправные действия по отношению к своей супруге. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.