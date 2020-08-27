Названа причина нового происшествия на парковке у Екатеринбургского цирка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге у здания цирка второй раз за последние несколько дней произошёл инцидент, связанный с транспортными средствами. Сегодня на парковке была зафиксирована вспышка паров бензина в легковом автомобиле.

Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера в 12:49. По прибытии на место ЧП сотрудники МЧС установили, что причиной инцидента стала утечка горюче-смазочных материалов из пластиковой канистры. Тара находилась в багажнике автомобиля.

Отмечается, что при запуске машины произошла вспышка скопившихся в багажнике и салоне паров. В результате была повреждена обшивка багажника, а также произошла деформация кузова. Водитель с ожогами направлен в больницу для осмотра, сообщили "Облгазете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, 23 августа на парковке у здания цирка водитель Audi несколько раз протаранил припаркованный Hyundai, который отбросило на стоящий рядом Kia. В результате произошедшего никто не пострадал, однако все три автомобиля получили значительные механические повреждения. Обстоятельства инцидента выясняли сотрудники ГИБДД.