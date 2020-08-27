В Екатеринбурге ослеплённый солнцем водитель сбил четверых детей

Водителя, ранее неоднократно превышавшего скорость, ослепило солнце. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге четверо детей попали под колёса автомобиля. Водителя, ранее неоднократно превышавшего скорость, ослепило солнце.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария с участием четырёх несовершеннолетних произошла 27 августа около 13:00 на ул. Бахчиванджи, 16. По предварительным данным, водитель за рулём автомобиля Renault Sandero ехал от Арамиля в сторону посёлка Исток и сбил четверых детей, которые в этот момент переходили дорогу.

Фото: Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Травмы получили две девочки 7 и 9 лет и два мальчика 4 и 11 лет. Пострадавшие несовершеннолетние были доставлены в детское лечебное учреждение с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами. Кроме того, у самого младшего ребёнка врачи диагностировали тупую травму живота, а у девятилетней девочки - переломы голени и стопы.

Известно, что все четверо пострадавших детей — родственники. В момент наезда старший ребёнок вёл ребят в гости к бабушке.

Уже установлено, что машиной управлял 58-летний мужчина. Его стаж вождения составляет шесть лет. За это время он уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В основном — за превышение скорости.

По словам водителя, в момент происшествия он ехал примерно со скоростью 60 км/ч. Во время движения его ослепило солнце, и из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу. При этом, максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 20 км/ч. Добавим, что участок дороги, на котором сбили детей, на самом деле находится на капитальной реконструкции.

По факту ДТП с пострадавшими детьми проводит проверку прокуратура. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям водителя, а также соблюдению требования законодательства при организации дорожного движения на ремонтируемом участке дороги.