По факту ЧП с погибшим рабочим на заводе в Асбесте возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл на одном из промышленных предприятий Асбеста в ночь на 21 августа. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании двоих рабочих на заводе в Асбесте. Один из пострадавших скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Асбесту по ч.2 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», инцидент, о котором идёт речь, произошёл на одном из промышленных предприятий Асбеста в ночь на 21 августа. По данным следствия, в результате разгерметизации шаровой мельницы мокрого помола разлилось её содержимое. В результате травмы получили двое шихтовщиков 1980 и 1984 годов рождения. Они были госпитализированы с термическими ожогами. 25 августа один из пострадавших скончался в больнице.

Сразу после поступления сообщения о происшествии, следователи СКР осмотрели место происшествия. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.