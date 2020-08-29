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Общество / Происшествия
29 августа 2020, 09:41

В Екатеринбурге минувшей ночью полыхала веранда детского сада на Волгоградской

На ул. Волгоградской загорелся пол детской веранды на территории детского сада.

На ул. Волгоградской загорелся пол детской веранды на территории детского сада. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью произошёл пожар на веранде детского сада. На место происшествия выезжали 10 пожарных машин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 29 августа в 1:47. На ул. Волгоградской загорелся пол детской веранды на территории детского сада. Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели справились с огнём за 10 минут. Все работы на месте пожара завершились в 2:44. В тушении были задействованы 10 единицы техники, 28 человек огнеборцев.

Напомним, как сообщала «Областная газета», 2016 года в Екатеринбурге произошла серия пожаров на верандах в детских садах. Подозреваемого в поджогах задержали с поличным в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года на Сиреневом бульваре. Впоследствии его отправили на принудительное лечение.

Областная газета Свердловской области

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