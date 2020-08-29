В Екатеринбурге минувшей ночью полыхала веранда детского сада на Волгоградской

На ул. Волгоградской загорелся пол детской веранды на территории детского сада. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью произошёл пожар на веранде детского сада. На место происшествия выезжали 10 пожарных машин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 29 августа в 1:47. На ул. Волгоградской загорелся пол детской веранды на территории детского сада. Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели справились с огнём за 10 минут. Все работы на месте пожара завершились в 2:44. В тушении были задействованы 10 единицы техники, 28 человек огнеборцев.

Напомним, как сообщала «Областная газета», 2016 года в Екатеринбурге произошла серия пожаров на верандах в детских садах. Подозреваемого в поджогах задержали с поличным в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года на Сиреневом бульваре. Впоследствии его отправили на принудительное лечение.