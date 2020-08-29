В уральском селе сгорели 52 рулона сена

На борьбу с огнём потребовалось полчаса, ещё около двух часов ушло на проливку сгоревшего участка. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области в селе Никольское (Камышловский муниципальный район) минувшей ночью сгорели 52 рулона сена. На борьбу с огнём потребовалось полчаса, ещё около двух часов ушло на проливку сгоревшего участка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы минувшей ночью в 2:51. В селе Никольское на ул. Советской огнём оказались повреждены 52 рулона сена. Площадь возгорания составила 90 кв. м.

На место происшествия прибыли две единицы техники и 12 человек личного состава. Огонь удалось потушить к 3:20. Все работы на месте пожара завершились в 5:10 утра.