В Екатеринбург произошёл пожар в лицее на Уралмаше

Огонь вспыхнул в подсобном помещении в столовой на первом этаже учебного заведения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ранним утром в субботу произошёл пожар в МАОУ «Лицей 128» на Уралмаше. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в здании лицея на ул. Индустрии, 92 поступило в экстренные службы 29 августа в 08:35. Огонь вспыхнул в подсобном помещении в столовой на первом этаже учебного заведения. Повреждено холодильное оборудование и внутренняя отделка. В момент возгорания единственным человеком, который находился в здании, оказался охранник, который и вызвал пожарных.

На место происшествия выезжали 36 человек личного состава на 10 пожарных машинах. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На борьбу с огнём ушло восемь минут. Общий отбой с места пожара дан в 09:42.

Напомним, минувшей ночью в Екатеринбурге горела веранда детского сада на ул. Волгоградской.