В Екатеринбурге 40 человек эвакуировались из-за пожара в парилке фитнес-центра

В Екатеринбурге произошёл пожар в парилке фитнес-центра. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл пожар в парилке фитнес-центра. Из здания эвакуировались 40 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в административном здании на ул. 8 марта, 128А поступило в экстренные службы 30 августа в 14:17. Огонь вспыхнул на цокольном этаже четырёхэтажного здания. В парилке расположенного здесь фитнес-центра загорелось оборудование.

Ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

На место происшествия прибыли шесть пожарных машин и 13 огнеборцев. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Пожарные справились с огнём за 28 минут. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.