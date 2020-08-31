На ВИЗе ночью тушили двухэтажный дом: эвакуированы пять человек

До прибытия пожарных из дома эвакуировались пять жильцов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне вечером загорелся частный двухэтажный дом на ул. Ивана Грязнова, 35. Площадь пожара составила 400 кв. м.

Сообщение о возгорании на ВИЗе поступило в диспетчерскую в 23:10. До прибытия пожарных из дома эвакуировались пять жильцов.

"На месте происшествия задействованы 26 спасателей и 7 единиц спецтехники. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился по кровле здания и надворным постройкам. Тушение осложнялось сильной задымлённостью. В 2:03 ликвидировано открытое горение, в 6:00 завершены проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пострадавших нет, причина пожара пока не установлена.