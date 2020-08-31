В ДТП на улице Высоцкого подросток-пешеход получил черепно-мозговую травму

Подростка доставили в детскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне вечером иномарка сбила 14-летнего мальчика. Водитель Volkswagen Polo продолжил движение, увидев, что все пешеходы стоят, когда им загорелся зелёный цвет светофора.

В это время подросток начал переходить улицу. Наезд произошёл в районе ул. Владимира Высоцкого, 12 г. В результате подростка доставили в детскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа.

Установлено, что в момент аварии мальчик находился с мамой. 70-летний водитель иномарки со стажем управления 11 лет ехал по ул. Высоцкого со стороны Малышева в сторону Сыромолотова. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, повели необходимые замеры, составили процессуальные документы, опросили водителя и свидетелей ДТП. Причины аварии установят в ходе дознания.

"При подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, быть предельно внимательным и готовым в любой момент к торможению. Родителям следует рассказать детям о том, что перед переходом необходимо убедиться в безопасности, а во время перехода смотреть по сторонам", - напомнили в отдедении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.