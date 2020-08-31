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31 августа 2020, 09:30

В Екатеринбурге горит хлебозавод СМАК

Есть угроза распространения огня.

Есть угроза распространения огня. фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге пожарные борются с огнём на территории хлебомакаронного комбината СМАК. Есть угроза распространения огня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на территории хлебомакаронного комбината СМАК на ул. Свердлова, 8 в Екатеринбурге поступила в экстренные службы в 8:57. По предварительным данным, внутри двухэтажного здания цеха загорелся кабель.

«Есть угроза перехода огня на кровлю», - сообщают в МЧС.

На место происшествия приехали 14 пожарных расчётов. 46 пожарных пытаются локализовать распространение огня. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Областная газета Свердловской области

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