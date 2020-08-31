В Екатеринбурге горит хлебозавод СМАК

В Екатеринбурге пожарные борются с огнём на территории хлебомакаронного комбината СМАК. Есть угроза распространения огня.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на территории хлебомакаронного комбината СМАК на ул. Свердлова, 8 в Екатеринбурге поступила в экстренные службы в 8:57. По предварительным данным, внутри двухэтажного здания цеха загорелся кабель.
«Есть угроза перехода огня на кровлю», - сообщают в МЧС.
На место происшествия приехали 14 пожарных расчётов. 46 пожарных пытаются локализовать распространение огня. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.