На горящем заводе СМАК в Екатеринбурге частично обрушилась крыша

Спасатели вскрывают конструкцию кровли при помощи специнструментов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели продолжают борьбу с огнём в цехе хлебомакаронного комбината СМАК. Площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, ещё до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 250 человек. Из-за высокой температуры кровля завода частично обрушилась на площади 100 кв. метров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», информация о пожаре на территории хлебомакаронного комбината СМАК на ул. Свердлова, 8 в Екатеринбурге поступила в экстренные службы в 8:57. По предварительным данным, внутри двухэтажного здания цеха загорелся кабель.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

К борьбе с огнём привлечены уже 18 единиц техники и 83 спасателя. В настоящий момент на месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения. Для борьбы с огнём созданы два участка: один находится внутри здания, а второй на кровле. В самом здании работают шесть звеньев газодымозащитной службы, а на крыше спасатели вскрывают конструкцию кровли при помощи специнструментов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

С воздуха ситуацию в зоне пожара мониторит беспилотник МЧС России. О пострадавших не сообщается.