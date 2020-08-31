Пожарные справились с огнём на заводе СМАК в Екатеринбурге

На данный момент на месте происшествия ведутся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные справились с огнём на заводе СМАК. Открытое горение в цехе ликвидировано.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент на месте происшествия ведутся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.

Напомним, информация о пожаре на территории хлебомакаронного комбината СМАК на ул. Свердлова, 8 в Екатеринбурге поступила в экстренные службы в 8:57. По предварительным данным, внутри двухэтажного здания цеха загорелся кабель. Ещё до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 250 человек. Из-за высокой температуры кровля завода частично обрушилась на площади 100 кв. метров.

Площадь пожара составила 800 кв. метров. По словам спасателей, огонь быстро распространился по вентиляционным коробам на чердак. Этому способствовали конструктивные особенности здания 1927 года постройки с пустотными перекрытиями и деревянные перегородками.

Борьба с огнём затруднялась низким напором воды. Ситуация наладилась после того, как специалисты "Водоканала" увеличили давление в водопроводной сети. Отмечается также, что в здании цеха находилось масло для розжига печей. Благодаря действиям огнеборцев, возгорания масла удалось избежать.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.