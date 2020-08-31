В Екатеринбурге под суд пойдёт гадалка, похитившая полмиллиона рублей под видом снятия порчи

Уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении денег под видом снятия порчи. Жертва гадалки отдала ей 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, обвиняемая познакомилась с потерпевшей 17 июля 2020 года на ул. Вайнера в Екатеринбурге. Злоумышленница сообщила новой знакомой о порче, которая якобы наложена на неё и её отца, и предложила свою помощь.

Для снятия порчи от потерпевшей потребовались деньги и ювелирные украшения. После завершения обряда гадалка обещала вернуть ей все ценности, однако возвращать их она не собиралась. Общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в крупном размере"). После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Гадалке грозит до 6 лет лишения свободы.

Добавим, что в июле этого года прокуратура Екатеринбурга направила в суд аналогичное дело в отношении двух местных жительниц, матери и дочери, которые также обвиняются в мошенническом хищении под видом снятия порчи. Их жертвами стали 19 женщин, а общий ущерб превысил 8,6 млн рублей.